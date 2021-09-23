الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة بأحياء الإسكندرية

حملة ازالة التعديات
حملة ازالة التعديات وأسترداد أراضى الدولة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوه وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات على أملاك الدولة فورا.

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حملة ازالة التعديات وأسترداد أراضى الدولة 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، وذلك لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين.

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حملة ازالة التعديات وأسترداد أراضى الدولة 

وفى ضوء إعلان انطلاق الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

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حملة ازالة التعديات وأسترداد أراضى الدولة 

وشن حي العجمي برئاسة السيد موسى يشاركه إدارة المتابعة الميدانية، وغرفة العمليات بالمحافظة، وجهاز حماية أملاك الدولة، وقوة من قسم الشرطة حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الإزالة رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بقطعة الأرض الكائنة بجوار مخزن الحرمين طريق ام زغيو بحري عبارة عن مباني أرضية وعلوية داخل قطعة أرض على مساحة ١٠٧٣٥ م٢، وكذا تنفيذ القرار رقم ١١ لسنة ٢٠٢١ بالموقع الكائن أول ش غرب اكسبريس طريق أم زغيو قبلي عبارة عن مبنى إداري دور أرضي ومبني مخازن وسقف صاج وأسوار من الطوب على مساحة ٣٧٨٠م٢ تم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا الصدد شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف بالتنسيق مع الإدارة الزراعية حملة لتنفيذ إزالة فورية لسور بطول ٣٠م × ٢٠ م من البلوك الأبيض بداخله مبنى مكون من أربع غرف غير مسقوفة بمساحة ١٠٠م٢ ، وسور آخر بطول ٣٠ م × ٢٠ م من البلوك الأبيض في الجويرة بقرية الغربنيات وتم التحفظ على الأدوات والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الإسكندرية رؤساء الأحياء أملاك الدولة استرداد اراضي الدولة البناء المخالف ردع المخالفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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