الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أسعار الأدوات المدرسية في الفجالة (صور)

الفجالة
الفجالة

شهدت منطقة الفجالة في رمسيس إقبالاً كثيفاً خلال الأيام الماضية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث تنوعت المعروضات في المحلات والمعارض بالأصناف المختلفة من الأدوات المدرسية والتي تزينت بصور نجوم كرة القدم والمشاهير والشخصيات الكرتونية الشهيرة لتلاميذ رياض الأطفال وطلاب الصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.

ورصدت عدسة «الدستور» خلال جولتها بمنطقة الفجالة أسعار الكتب والأدوات المدرسية لهذا العام وإقبال أولياء الأمور عليها.

يقول محمد مختار، مالك إحدى مكتبات الأدوات المدرسية، إن الأسعار هذا العام شهدت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأعوام السابقة وذلك بسبب أنها تأتي مستوردة من الخارج وتأثرها بغلاء الكثير من المنتجات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنّ الإقبال هذا العام جيد وعاد كما كان قبل كورونا حيث تعطلت حركة البيع والشراء خلال الموسمين الماضيين بسبب انتشار الفيروس.

وعن أسعار الأدوات المدرسية هذا العام، قال مختار إنها تباينت على النحو الآتي:

القلم الجاف: من جنيه إلى 3 جنيهات 

الرصاص: 1.5 جنيه والدستة تبدأ من 10 جنيهات إلى 60 جنيهاً

الاستيكة: من نصف جنيه إلى 3 جنيهات

جلاد الكراسات: من 5 جنيهات إلى 15 جنيهاً

الكشكول (60 ورقة) بسعر 4 جنيهات والـ80 ورقة بنحو 4.5 جنيه والـ100 ورقة بسعر 7 جنيهات

ووصل سعر الزمزميات ما بين 12.5 جنيه إلى 120 جنيهاً للواحدة واللانش بوكس من 35 جنيهاً إلى 200 جنيه، حسب النوع والخامة.

وتبدأ أسعار شنط المدارس حسب أنواعها من 60 جنيهاً وتصل إلى 250 جنيهاً وتختلف بحسب أشكالها وخاماتها.

الفجالة أسعار العام الدراسي رياض الاطفال المدارس شنط

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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