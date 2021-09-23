الكويت: وفاة واحدة و38 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411316 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي حالات الوفيات 2442.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن هناك 14 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وأضاف السند أنه تم تسجيل 58 حالة شفاء من بين المصابين بالفيروس خلال الفترة نفسها ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 408159 حالة.