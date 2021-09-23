شهد سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس الموافق 23-9-2021، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية من الأسبوع الجاري.



سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23-9-2021



وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الخميس بين 48.4900 جنيه و51.984 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.3445 جنيه و52.4756 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 51.9598 جنيه لـ 51.9771 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.4046 جنيه، واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 49.44 جنيه، وارتفع سعر البيع من52.2924 جنيه لـ 52.301 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" استقر سعر الشراء عند 49.44 جنيه واستقر سعر البيع عند 52.301 جنيه.



وبلغ سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري 49.3298 جنيه للشراء وبلغ سعر البيع 52.301 جنيه، وبلغ سعر دينار كويتي "تحويل" 49.329 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 52.301 جنيه، وسجل سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية 48.45 جنيه للشراء كما سجل سعر البيع 52.320 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.3762 جنيه للبيع.



وتشهد دولة الكويت سياسات تحفيزية جاذبة للعمالة الأجنبية بمختلف القطاعات في إطار إجراءات تخفيف القيود المفروضة منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا في فبراير 2020، إذ اتخذت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، قرار جديد يسمح بتحويل العمالة بين القطاعات المختلفة، خاصة 7 قطاعات كان يمنع التحويل منها، هي: "الصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد، والجمعيات والاتحادات التعاونية، والمنطقة التجارية الحرة"، كما أجازت إمكانية تقديم طلب إلغاء إذن عمل العامل حال إلغاء إقامته، من قبل وزارة الداخلية بناء على حكم نهائي صادر من المحكمة بحق العامل.