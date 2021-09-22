الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهيئة البيطرية تدرس وضع الخطط اللازمة لخدمات الرعاية التناسلية

السيد القصير
السيد القصير

أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تدرس وضع الخطط اللازمة لخدمات الرعاية التناسلية والتى تهدف إلى تعميم استخدام السائل المنوي المجمد من طلائق مختبرة وذات إنتاجية عالية، وحل مشكلة الخصوبة في الماشية المحلية، ورفع إنتاجية الحيوان والحد من انتشار الأمراض التناسلية. 

وأشارت الهيئة إلى أنها تشارك في نشر التراكيب الوراثية ذات الإنتاجية العالية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق التلقيح الاصطناعي الذي يتم عن طريقه التخلص من الأمراض التناسلية وتحسين النوع واستنباط سلالات جدديدة.

وأوضحت أن إدارة التلقيح الاصطناعي بمديريات الطب البيطري قدمت خدمات التلقيح الاصطناعي للمربين حيث بلغت عدد التلقيحات 158 رأس ماشية وإجمالي عدد المتابعات 149 رلأس ماشية، وإجمالي عدد الولادات 53 رأس ماشية، كما تم فحص حمل لـ 32 رأس ماشية وكان إجمالي الحالات الإيجابية 17 رأسا، فيما بلغت إجمالي عدد الحالات السلبية 15 رأسا، وعدد حالات التهاب الضرع 20.

الزراعة رفع نسبة الخصوبة الماشية وزيادة الانتاج

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