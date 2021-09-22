الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سيد حجاب.. العبقرى

سيد حجاب
سيد حجاب

هو أعظم من عبر عن المجتمع، باستخدام أبسط الكلمات التى يفهمها البسطاء وينبهر بها المثقفون. كان يمتعنا فى كل شهر رمضان بتترات المسلسلات التى ما زلنا نحفظها حتى الآن، كما كانت كلماته بمثابة تلخيص لأحداث المسلسل. إنه الشاعر الكبير سيد حجاب. 

ولد سيد حجاب فى ٢٣ سبتمبر ١٩٤٠ بالمطرية فى محافظة الدقهلية. انتقل بعدها ليعيش فى الإسكندرية، دخل كلية الهندسة وتخرج فى قسم العمارة عام ١٩٥٦. سافر للقاهرة بعدها ليدرس هندسة التعدين. 

ورث موهبته عن والده وبدأ كتابة الشعر عندما بلغ ١٠ سنوات. كان حجاب يكتب الشعر ويلقيه على الصيادين فى القرية، وعندما سمعه والده أعجب به وشجعه على تنمية موهبته. 

انضم فى بداية حياته لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه لم يستمر معهم لأنهم يطوعون الدين لخدمة مصالحهم الشخصية. انضم بعدها لحزب «مصر الفتاة»، وواصل كتابة الشعر، وترك دراسة الهندسة عندما جاء إلى القاهرة، وبدأ ينشر قصائد باللغة العربية الفصحى.

أعجب الدكتور محمد مندور بموهبته وقدمه للتليفزيون وتنبأ له بمستقبل كبير.

لم يقدم سيد حجاب تترات عادية، بل كانت علامات مميزة فى تاريخ الدراما المصرية، أشهرها «ليالى الحلمية» و«المال والبنون» و«أرابيسك» و«الحقيقة والسراب».

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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