الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة مشاريع التطوير بطنطا

مشاريع التطوير بطنطا
مشاريع التطوير بطنطا

تابع طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال التطوير الجارية بطنطا في جولة رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث تابع أعمال تغطية ترعة البتانونية من خلال إنشاء كوبري لتوسعة الشارع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المساحة المهدرة في تيسير حركة المرور به.

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب الوحدات الخشبية ضمن مشروع تطوير محيط المسجد الأحمدي بطنطا، والذي يمثل أحد أهم مشاريع إحياء وتجديد المنطقة الأثرية كون المسجد يرتاده الزوار من جميع أرجاء الجمهورية طوال العام، حيث تهدف المحافظة إلى جعل المنطقة سياحية ذات طراز راقي موحد متكاملة الخدمات، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير مزاراتها السياحية والدينية حيث تم منذ شهور تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود وافتتاحه في يناير الماضي من قبل وزيري التنمية المحلية والسياحة.

واستكملت الجولة مباشرة الأعمال الجارية بكورنيش قحافة، حيث تتم أعمال تطوير الكورنيش في اتجاهاته المختلفة على قدم وساق، بدايةً من جهة طريق مصر- إسكندرية الزراعي، حيث تتم أعمال تدبيش الجزء المتبقي من الترعة بمواجهة الطريق، وكذلك تطوير نفق قحافة والذي يربط منطقتي قحافة والكورنيش بالاستاد، إلى جانب أعمال التدبيش المستمرة في الجهة المقابلة للكورنيش "كورنيش الغفران"، والجاري توسعته وتطويره بشكل مماثل للجهة الأخرى.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الجزء المتبقي من الكورنيش من جهة كوبري فاروق وحتي كوبري قحافة، ليستكمل بذلك تطوير الكورنيش على طول امتداده، ليمثل بذلك محور مروري حضاري ومتنفس للمواطنين، يربط مدخلي طنطا من جهة كوبري فاروق بالجلاء حتى كوبري جيهان بمنطقة الاستاد.

ولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة مشاريع التطوير طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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