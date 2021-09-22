الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. جمعية محبي الأطرش تكرم فاروق سلامة وفايزة أحمد

فايزة أحمد وفريد
فايزة أحمد وفريد الأطرش

تكرم جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، اسم الفنانة فايزة أحمد، والموسيقار فاروق سلامة خلال أمسية فنية تقيمها فى السابعة من مساء السبت 25 سبتمبر الجارى بأتيليه القاهرة بوسط البلد.

وتُحيي الجمعية ذكرى كروان الغناء العربي الفنانة فايزة أحمد، التى رحلت عن عالمنا فى 21 سبتمبر 1983، ويسلم المستشار سمير خليل والفنان عادل السيد، درع التكريم للموسيقار الكبير محمد سلطان زوج الفنانة الراحلة فايزة أحمد، الذى يتحدث عن أهم المحطات الفنية فى حياة فايزة أحمد وبعض المواقف التى جمعت بين فريد الأطرش وفايزة أحمد، بحضور كوكبة من الفنانين منهم الفنان سيف عبد الرحمن والفنان قيس عبد الفتاح ومطربة الأوبرا أسرار الجمال  .

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وقدمت الفنانة فايزة أحمد للسينما مجموعة من الأفلام أشهرها "تمر حنة مع رشدي أباظة، والمليونير الفقير مع إسماعيل ياسين، وليلي بنت الشاطئ مع محمد فوزي"، وقدمت أكثر من 400 أغنية من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار فريد الأطرش والموسيقار محمد فوزي والموسيقار محمد الموجي وغيرهم، من أشهر أغانيها "ست الحبايب، يا غالي عليا ياحبيبى ياخويا، وقدرت تهجر، بيت العز، تهجرني بحكاية، حيران، رسالة من امرأة، خليكوا شاهدين، يا ما القمر عالباب" .

أما عن الفنان فاروق سلامة، فهو موسيقي وملحن شهير عرف ببراعته على آلة الأوكورديون، وكان العازف الرئيسي في حفلات أم كلثوم، وتميز بعزف الصولوهات المميزة الشهيرة في كل أغانيها، ولحّن للكثير من المطربين منهم "صباح وسميرة سعيد وعايدة الشاعر وليلى نظمي وأحمد عدوية وسعاد محمد وشريفة فاضل ونجاح سلام ومحرم فؤاد ومحمد ثروت وفاطمة عيد"، وقدم فاروق سلامة الموسيقى للعديد من الأفلام منها "خمسة باب، الراقصة والسياسي، والعجوز والبلطجي، الملك لله، شوادر.

جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش الفنان عادل السيد فايزة أحمد الموسيقار فاروق سلامة كروان الغناء العربي

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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