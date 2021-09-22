كان بيلعب مع الكلب.. تفاصيل سقوط طفل في منور برج سكني ببورسعيد

سقط طفل يدعى محمود يحيي رشاد، ويبلغ من العمر 15 عاماً من مرتفع الدور الثامن بأحد الأبراج السكنية بمنطقة قباضيا نطاق حي الزهور.

وكشف حارس العقار لـ «الدستور»، أن الطفل كان متواجداً أعلى سطح العمارة هو وشقيقته، وكان يقوم باللعب مع «كلب»، وأثناء هروبه من الكلب واللعب معه سقط من أعلى سطح العمارة في المنور.

وأشار «حارس العقار»، إلى أن شقيقة الطفل هرولت إلى الشارع وأبلغت أصحاب المحال المتواجدة أسفل العمارة بما حدث، فعلموا أن الصوت الذي سمعوه كان لسقوط الطفل، ووجدوه غارقاً في دمائه.

أقدم الأهالي على الاتصال بالنجدة والإسعاف وحضروا على الفور، وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى الزهور والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.

وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث، ومناظرة جثة الطفل داخل مشرحة مستشفي الزهور، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار تصريح الدفن.