تجديد حبس عاطلين يروجان لمخدر البودر في الساحل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة الساحل مكانا لهما، وكلفت بإرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزته "فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار- كمية من البودر المخدر- عدد من الأوراق المالية "مقلدين".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد الترويج، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.