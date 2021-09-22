الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إقبال كبير على معرض كتاب الدقي: السيدات والأطفال يتصدرون المشهد

معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي

تستمر فعاليات معرض كتاب الدقي للأطفال، الذي انطلق يوم 16 من الشهر الجاري ويستمر حتى يوم 25 من الشهر نفسه من الساعة الـ9 صباحًا وحتى 11 مساءً، حيث يضم كميات كبيرة من كتب الأطفال بمختلف أنواعها، والدخول مجانًا بدون حجز مسبق بشرط ارتداء الكمامات الطبية حرصًا على سلامة رواد المعرض والمواطنين.

ومنذ انطلاق المعرض وهناك إقبال ملحوظ من قبل المواطنين خاصة السيدات والأطفال والذين تصدرون المشهد على مدار أيام المعرض بهدف اقتناء مجموعة من الكتيبات في مختلف المجالات، خاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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ويضم المعرض أكثر من 100 ألف كتاب للأطفال باللغة العربية والأجنبية، وجود ألعاب لتنمية المهارات، عمل ورش ومحاضرات مجانية للأمهات والأطفال، ذلك بجانب وجود خصومات كبيرة على العديد من الكتب الخاصة بالأطفال والكبار ايضا، تخصيص ركن للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من 5 جنيهات، وتوفير أحدث الكتب التربوية.

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وقالت منال إحدى رواد معرض كتاب الدقي للأطفال، إن المعرض فرصة جيدة لتثقيف الأطفال وتزويد شغفهم نحو القراء والثقافة بيما يتناسب مع أعمارهم، لافتة إلى أنه نادرًا ما نجد فعالية خاصة بثقافة الأطفال، وهذا ما وفره المعرض من خلال توفير العديد من الكتيبات في مختلف المجالات خاصة بالطفل.

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ومن جانبها، أكدت فريال إحدى رواد معرض كتاب الدقي، أنها تحرص على المشاركة في فعاليات المعرض في كل دورة من دوراته وتأتي بصحبة أطفالها بغرض قضاء يوم ترفيهي وثقافي، وحضور الورش التي ينظمها المعرض للأطفال وأولياء الأمور أيضًا، مشيرة إلى أن الجانب التثقيفي الخاصة بالتربية أفضل ما جاء به المعرض.

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معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي معرض كتاب الدقي للأطفال معرض كتاب اقبال على معرض كتاب الدقي كتب

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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