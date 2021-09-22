المنيا تتابع جاهزية المدارس بالقرى استعدادا للعام الدراسي الجديد

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، جاهزية المدارس بالقرى وتوافر أعمال النظافة والإنارة وصلاحية وتوافر الأثاث المنزلي وأدوات التطهير والتعقيم وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما تابعت أعمال تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بالوحدات المحلية بالقرى لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا.

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

وقال عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل إنه تم اليوم، متابعة جاهزية عدد من المدارس بنطاق القرية والتوابع، حيث تم المرور على الفصول الدراسية والتأكد من جاهزيتها وتوافر الوسائل التعليمية، والأثاث المدرسي، وأدوات التطهير والمنظفات وضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب.

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

وأضاف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة أن أحد القوافل المتنقلة قد انتقلت لقري تلة و قرية بني أحمد الغربية برئاسة أحمد عمران رئيس القرية حيث تم تطعيم 500 من الموظفين والمواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التطعيم وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

من جانبه كلف اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء القرى والأحياء بمتابعة والتأكيد على جاهزية المدارس بنطاق مركز ومدينة المنيا ،لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم اللوجيستي اللازم من اعمال النظافة والانارة للمساهمة في إنجاح المنظومة التعليمية.

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا على ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين ومنعا لانتشار الفيروسات وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد19 لذا توجهت القوافل الطبية التابعة للوحدة الصحية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لقرى المنيا لتطعيم المواطنين باللقاح.

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد