حبس عاطل يروج 96 تذكرة هيروين على المدمنين في التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين، والتحفظ على المضبوطات.

كانت ألقت مباحث قسم شرطة التبين، برئاسة المقدم محمد ملش، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل قبل ترويج كمية من الهيروين على المتعاطين.

وكشفت التحريات التي أجراها النقيب مصطفى عبد المعبود، معاون مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام المدعو "إسلام إبراهيم سامي"، 30 سنة، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 96 تذكرة هيروين، وتم اقتياد المتهم لديوان القسم.

وبمواجهة المتهم أمام العميد أحمد الديب، مأمور قسم شرطة التبين، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2294 لسنة 2021 وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.