«المترو»: 98%؜ دعم لاشتراكات الطلبة والجامعات.. وبدء الاستخراج 2 أكتوبر

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه سيتم فتح باب الاشتراكات أمام طلاب المدارس والجامعات 2 أكتوبر المقبل.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاشتراكات المقدمة للطلبة بدعم بنسبة98%؜، لافتا إلي أن استخراجها يتطلب شراء استمارة من مكاتب الاشتراكات بالخطين الأول والثاني ومن ثم ختمها من المدرسة أو الجامعة أو المعهد، واستخراج الكارنيه من مكتب الاشتراكات بالمترو.

في سياق منفصل، تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورش أبوغاطس للسكك الحديدية المتخصصة في التجهيز اليومي والصيانة الدورية لعربات السكك الحديدية، حيث تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة (التجهيز اليومي- الصيانة الدورية- العوارض- مخارط العجل- الرفع- التجهيز)، وشاهد أعمال التجهيز والصيانة الخاصة بالعربات الروسي، والتي تتم بالتعاون مع خبراء شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المصنعة والموردة لصفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وكذلك تم متابعة مراحل التجهيز اليومي والصيانة الخاصة بالعربات المميزة والقطارات المختلطة (التي تتكون من عربات مكيفة ومميزة).

كما شاهد الوزير عملية تموين الجرارات، وشدد على عدم إهدار أي سولار لأنه ضمن أموال الشعب ومحاسبة أي مقصر فورا، والتقى عددا من العاملين بالورشة، وشدد على استكمال أعمال التطوير لكافة قطاعات الورشة وبنيتها التحتية وإمدادها بمعدات حديثة ومغاسل حديثة، من أجل النهوض بالورشة وجعلها في مصاف ورش السكك الحديدية، مضيفا أنه لا بد لكل عامل أن يؤدي مهامه وفقاً للتوصيف الوظيفي المحدد، وضرورة عقد اجتماعات دورية يين قيادات الهيئة والعاملين لخلق بيئة عمل مناسبة، وأن يتسابق الجميع لخدمة الراكب، كما أكد الوزير عدم خروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له والمحافظة التامة على كافة قطع الغيار الموجودة بالورشة وترتيبها وفقا للنظام المتبع في كافة الورش.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزيرالنقل، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات السكك الحديدية، بدأها الوزير بمتابعة مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الإسكندرية، بطول 208 كم، والذي تنفذه شركة تاليس الإسبانية العالمية، ورافقه خلال الجولة وفد البنك الدولي برئاسة المهندس إبراهيم دجاني، المدير الأقليمي لقطاع النقل بالشرق الأوسط.