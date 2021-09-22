الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المرور» يحرر 6042 مخالفة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 6042 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات، "1950 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 184 مخالفة السير بدون تراخيص،  23 مخالفة موقف عشوائي، 58 مخالفة لشروط التراخيص"، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

- الحالة المرورية في القاهرة والجيزة

ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، صباح اليوم، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

وتشهد جميع محافظات الوجه البحري والقبلي، والطرق المؤدية إليهما هدوءًا نسبيًا في حركة المرور، أما محافظة القليوبية يوجد بها بعض الأحجام وخصوصًا أسفل الدائري عند منطقة القادم من الزراعي إلى ميت نما.

- متابعة حركة السيارات بكاميرات المراقبة لرصد أي كثافات مرورية

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تتم متابعة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولًا بأول عن حالة الطرق.​

تحرير تجاوز سرعة مخالفة مرورية وزارة الداخلية تحقيق الانضباط

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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