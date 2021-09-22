الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 5 حضانات وتحرير 65 مخالفة ورفع 953 حالة إشغال طريق بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على  المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية  المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركه المرورية، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

و أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع823 حالة إشغال طريق مخالف ما بين فروشات وإعلانات غير مرخصة، وتحرير 12 محضر غلق وبيئة بدمنهور، و تحرير 53 محضر إشغال وعدم إرتداء كمامة، ومصادرة 14 شيشة بكوم حمادة، و 100حالة إشغال طريق بالدلنجات وحوش عيسى، و 30 حالة إشغال و6 شيش برشيد، و غلق 5 حضانات بأبو حمص لعدم تطبيقهم الإجراءات الإحترازية.

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مباحث التموين والتفتيش الصيدلى والعلاج الحر وجهاز حماية المستهلك بحملات مكبرة بمركز أبو المطامير، و أسفرت عن  ضبط محل "غير صيدلية" يمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص وغير حاصل على رخصة من وزارة الصحة، ويديره شخص غير مؤهل لذلك، ولا يمارس العمل إلا بعد العصر، وتم ضبط  1520 صنف من الأدوية سارية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها بواقع ما يتعدى 2000 علبة من الأدوية البشرية، و120 صنف من الأدوية المنتهية الصلاحية على الأرفف معدة للبيع،  و 20 صنف من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والمخدرة بدون فواتير دالة على مصدرها.

كما تم ضبط 58 صنف من الأدوية المهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة وكذلك العينات  المجانية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات التى تم ضبطها وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البحيرة حماية المستهلك بدون ترخيص الدروس الخصوصية صلاح محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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