الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: تدريب المرأة الريفية على صناعة منتجات الألبان لزيادة دخل الأسرة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية، تدريب المرأة الريفية على صناعة بعض المنتجات اللبنية بطرق محسنة وبسيطة وصحية لزيادة دخل الأسرة.

وبحسب تقرير لمركز البحوث الزراعية، فإنه يتم توعية المرأة الريفية عن طريق تزويدها بثقافة كيفية حفظ منتجات الألبان واستخدام الزائد منها بتحويلها إلى منتجات لبنية أخري مفيدة لتقليل الهدر منها، وتوعية ربة المنزل على كيفية حفظ اللبن ومنتجات الألبان في الثلاجات بطريقة صحيحة وإعادة تدوير الفاقد منها باستخدامه في عمل منتجات لبنية أخرى. 

وأضاف التقرير، أن توعية المتدربات بثقافة تقليل الفاقد وتدريبها على اقتصاديات الشراء لما تحتاجه بكميات محددة وذلك لترشيد الاستهلاك، وتوعية المتدربات بعدم شراء منتجات من مصادر غير موثوق بها والاعتماد على نمط غذائي أكثر صحة واستدامة، لذلك يجب شرائها من شركات موثوق بها لضمان سلامتها وتقليل الفاقد، وكذا توعية المتدربات بعدم تخزين منتجات الألبان بالثلاجة وشراء ما يلزمها فقط وحفظها في حاويات محكمة الغلق، وذلك لمنع نمو الميكروبات التي تتحمل البرودة وتعيش بالثلاجة وتؤدي إلي فساد منتجات الألبان وبالتالي زيادة الفاقد. 

وأشار إلى أنه يتم توعية المتدربات بعدم حفظ اللبن في الثلاجة بجوار مواد غذائية أخرى لها رائحة قوية لأن اللبن سريع في اكتساب الروائح وبالتالي يفسد سريعاَ، وتقديم الاستشارات الفنية في مجال تطوير وتصنيع منتجات الألبان لأصحاب المصانع والمعامل والمشاريع الصغيرة.

تطبيق البحوث في مجال الألبان على نطاق تجاري والاستفادة بها في الشركات الإنتاجية في مجال الجودة وإطالة الحفظ ورفع التصافي.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية في تدريب المرأة الريفية في قري مصر على إنتاج وتصنيع الألبان 

الزراعة تدريب المرأة الريفية على صناعة منتجات الالبان لزيادة دخل

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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