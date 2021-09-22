«الزراعيين»: استلام المرحلة الأولى من مبنى النقابة بإدفو في أسوان

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة نجحت في تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل للأصول التابعة للدولة أو المملوكة ملكية عامة أو تابعة للنقابات المهنية، مشيرا إلى أن النقابة نجحت في تحقيق هذه الأهداف بالاستغلال الامثل لأصول النقابة على مستوى الجمهورية والتي لم تستغل لأكثر من 30 عاما.

وأضاف «خليفة»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبنى الخدمي والإداري للنقابة بإدفو على مساحة 400 م بتكلفة حوالي 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الإنشاءات لإقامة مركز طبي وخدمي لخدمة الزراعيين وأسرهم وأهالي إدفو، فضلا عن البدء في إجراءات إنشاء المبنى الخدمي والإداري بمدينة «دراو» التابعة لمحافظة أسوان علي مساحه 500 متر.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن هذه الخطط التنفيذية تأتي بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمهندسين الزراعيين وأسرهم فضلا عن الدور الاجتماعي والخدمي لهذه المقار بمختلف المحافظات مشيدا بدعم الرئيس السيسي للخدمات والمشروعات بربوع مصر ومشروع حياه كريمة ومساهمه المهندسين الزراعيين في المشاركة بمشروع حياه كريمة وعودته بالنفع علي اهاليهم موضحا إن اجمالي الاستثمارات التي ضختها النقابة العامة لاستغلال الاصول بمحافظه اسوان فقط خلال عامين حوالي 15 مليون جنيه رغم الظروف المالية والعجز في صندوق المعاشات.

وشدد «خليفة» على أن هناك ضرورة حتمية لاستغلال الأصول الاستغلال الأمثل وعدم ترك هذه الأصول لأكثر من ثلاثون عاما بدون استغلال اقتصادي يعود بالنفع على الأعضاء، وهو ما تم ويتم في أسوان يتم حاليا في قنا والأقصر وسوهاج، مشيرا إلى الانتهاء والاستلام المبنى الخدمي والاجتماعي بأسيوط على مساحة 400 م بتكلفة حوالي 12 مليون جنية وتطوير وإعادة تأهيل مستشفى الزراعيين بأسيوط وجاري إنهاء إجراءات المبنى الإداري والخدمي بمدينة بني سويف أيضا على مساح 500م.

وعقد نقيب الزراعيين لقاءات مع المهندسين الزراعيين بمدينتي «أدفو» و«دراو» بحضور قيادات النقابة العامة والنقابة الفرعية بأسوان والمهندسين الزراعيين بالإدارات الزراعية بأدفو وأسوان، وعبروا عن شكرهم وسعادتهم على الاستغلال الأمثل لأصول النقابة بما يعود بالنفع على أعضاء النقابة وأسرهم وأهالي أسوان.