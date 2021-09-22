الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البلطي» بـ32 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأربعاء

أسماك
أسماك

تباينت أسعار السمك بالسوق اليوم الأربعاء، حسب المنطقة السكنية والنوع والجودة.

وجاءت أسعار السمك كالتالي:

أسعار الأسماك للمستهلك
بلغ سعر كيلو سمك البلطي نحو 32 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو سمك البوري نحو 75 جنيهًا للكيلو .

وتراوح سعر الجمبري (الكبير والصغير) من 140 : 200 جنيهًا للكيلو، وذلك (وفقًا لاختلاف حجمه).

وبلغ سعر قشر البياض نحو 140 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الماكريل نحو 45 جنيه للكيلو.

وبلغت أسعار السبيط نحو 140 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار المأكولات البحرية اليوم بسوق العبور 
 

أسعار سمك المكرونة
مكرونة سويسي من 35 : 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

مكرونة مجمدة من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

برانيس اسكندراني من 25 : 40 (طاولة خشب).

سمك موسى من 90 : 110 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 - 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).

كابوريا من 30 - 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).

قرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

 

أسعار السمك (مرجان - بربون)
مرجان "1" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "2" من 25 : 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون مجمد 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك سردين مجمد من 15 - 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك ماكريل مجمد من 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك دنيس من 90 : 130 جنيها للكيلو (تكنا بلاستيك).

 

أسعار الجمبري
جمبري جامبو من 400 : 460 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "1" من 300 : 360 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" من 200 : 260 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" مجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

جمبري"3" من 90 : 170 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

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وائل لطفي

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