الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«صديق»: مؤسسة الأزهر حريصة على أن تكون الجامعة صديقة للبيئة

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حريصة على أن تكون الجامعة صديقة للبيئة.
 وأوضح "صديق" خلال استقباله الدكتور مصطفى الشربيني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة (التطوع للعمل الإنساني) والدكتور حسام الدين محمود، الأمين العام للمؤسسة؛ لمناقشة التعاون في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث  للبيئة والتنمية المستدامة، والذي تنظمة جامعة الأزهر نوفمبر القادم، أن الجامعة قامت باستثمار الطاقة الشمسية لإنارة مبنى إدارة الجامعة، بجانب مشاركة جامعة الأزهر في مسابقة(جامعة خضراء) التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 وأشار إلى أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قامت بجهود كبيرة في مجالات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م محليًّا وإقليميًّا، لافتًا إلى أن لجنة خدمة المجتمع قامت بتسير مئات القوافل الطبية والإغاثية والتنموية إلى القرى الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي قام بتدشينها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 ونوه بأن استراتيجية عمل هذه القوافل كانت تعمل على عدة محاور تضمنت توقيع الكشف الطبي على آلاف من الحالات المرضية، وإجراء المئات من العمليات الجراحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب تنظيم دورات لمحو الأمية لمئات المواطنين، وأيضًا القيام بعمل ندوات توعوية في مختلف المجالات الدينية والزراعية والفنية.
وذكر أن استراتيجية عمل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر كانت تضع في رؤيتها مد يد العون والمساعدة إلى الأشقاء في الدول الإفريقية الشقيقة؛ حيث تم إرسال عديد من القوافل الطبية والإغاثية إلى كل من: السودان الشقيق، وتشاد، والصومال، ونيجيريا؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف، وأنه القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
 

الدكتور محمود صديق جامعة الأزهر الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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