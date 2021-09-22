حملات لرفع الإشغالات بمداخل ومخارج مغاغة بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة بقيادة نائب رئيس المدينة لرفع الإشغالات من مداخل ومخارج وشوارع المركز لضبط الشارع وتيسير حركة المرور.

قال محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة مغاغة أن إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية برئاسة محمد رياض نظمت حملة مكبرة بقيادة طه حسين نائب رئيس المركز والمدينة لرفع الاشغالات من مداخل ومخارج مدينة مغاغة كما قامت الحملة برفع الاشغالات من شارع الجمهورية ومن أمام سنترال الجمهورية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من حملات رفع الإشغالات بجميع شوارع المدينة حيث قامت إدارة الإشغالات بالتعاون مع وحدة المرافق برفع الإشغالات من أمام حديقة طه حسين وشارع السلام القبلي و شارع طه حسين و أمام جامع ابو العلا و أمام المحكمة و أمام محطه الصرف كما تم رفع الإشغالات أمام المقاهي

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هناك تعليمات مشددة بشان رفع الاشغالات من شوارع المدينة وفتح الطرق أمام السيارات والمارة بصفة مستمرة، لتيسير حركة المواطنين والحركة المرورية والقضاء علي ظاهرة الزحام والاختناق المرور بشوارع المدينة

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، بتكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات بالشوارع وضبط المخالفين والمتعدين علي حرم الطريق العام والذين يتسببون في حدوث اختناق مروري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهمـ وذلك لإعادة السيولة المرورية بالشوارع وتسهيل وتيسير حركة سير المواطنين والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة

وأشار رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تنظم أيضا العديد من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع المدينة، ومداخل القرى التابعة لها، لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد

حملات لرفع الإشغالات بمدينة مغاغة

حملات لرفع الإشغالات بمدينة مغاغة

حملات لرفع الإشغالات بمدينة مغاغة

حملات لرفع الإشغالات بمدينة مغاغة

حملات لرفع الإشغالات بمدينة مغاغة

حملات لرفع الإشغالات بمدينة مغاغة

حملات لرفع الإشغالات بمدينة مغاغة

حملات لرفع الإشغالات بمدينة مغاغة

حملات لرفع الإشغالات بمدينة مغاغة

حملات لرفع الإشغالات بمدينة مغاغة