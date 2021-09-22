الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

15 الف جنيهاً دعما لأسرة أكلت النيران وحدتها السكنية ببورسعيد

سوسن حبيش
سوسن حبيش

استجابت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة بورسعيد، لاستغاثة أسرة التهمت النيران وحدتها السكنية.

 

وشكلت «وكيل الوزارة» فريق من المديرية لبحث حجم التلفيات في الوحدة السكنية، وتبين أن الأسرة لا تستطيع إعادة ما أكلته النيران، مما يهدد استقرار الأسرة.


ووجهت «حبيش» بصرف مبلغ 15 ألف جنيهاً لتتمكن الأسرة من خلاله إزالة آثار النيران وشراء «عفش»، وأدوات كهربائية، حتي تعود حياة الأسرة إلي طبيعتها من جديد.

 

وأكدت «سوسن» أن صرف المبلغ يأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الإجتماعي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لحماية الأسر الأولي بالرعاية والتي تتعرض حياتها للخطر.

 

وأشادت «وكيل التضامن»، بالدور المجتمعي لرجال الأعمال والمستثمرين، والذين يشاركون المديرية في دعم ومساندة الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية.

 

وكان حريق هائل قد التهم وحدة سكنية بمنطقة علي بن ابي طالب نطاق حي الزهور منخفض التكاليف وتم التنسيق بين أحد مؤسسات المجتمع المدني، بناء علي تقرير باحثة بمديرية التضامن وتقديم المساعدة.

الف دعم فقير اكلة سكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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