الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تضيء منشآتها بالقرمزي في اليوم العالمي لمرضى الزهايمر

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة

أضاءت الهيئة العامة للرعاية الصحي منشآتها الصحية في محافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية) باللون القرمزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمرض ألزهايمر، والذي يتم إحيائه عالميًا 21 سبتمبر من كل عام.

قال بيان الهيئة، إن المنشآت التي تمت إدارتها بالمحافظات شملت مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ومبنى فرع هيئة الرعاية بالأقصر، ومجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، ومستشفى السلام ببورسعيد باعتبارها، مستشفى مميزة في تقديم خدمة المخ والأعصاب بمحافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة أنه من اليوم ولمدة أسبوع، تطلق هيئة الرعاية الصحية حملتها التوعوية «مش هتنسانا»، للتوعية بمرض (ألزهايمر) وأعراضه وأساليب الوقاية منه، من خلال منشورات وفيديوهات توعوية بمشاركة أساتذة من كبار الأطباء في هذا التخصص، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب لإجراء الفحص الطبي الشامل لكبار السن، كمشاركة من الهيئة في إحياء اليوم العالمي لمرض ألزهايمر.

أشار البيان إلى أن الاكتشاف والتدخل العلاجى المبكر لمرض (ألزهايمر) يؤدى إلى إبطاء تطور المرض، وإعطاء المريض فرصة فى الحصول على جودة أفضل للحياة، وخاصة أن ألزهايمر يصيب الفئة الأكثر احتياجًا من الجميع للحصول على الاهتمام والرعاية المناسبة وهم المسنين، لافتًا إلى إحياء الهيئة يوم 21 سبتمبر بإنارة منشآتها، يأتي تواكبًا مع إحياء اليوم العالمى لمرض ألزهايمر.

يشار إلى أن المرض يسمى "ألزهايمر" وليس كما يطلق عليه العامة "زهايمر" نسبة إلى العالم الألمانى ألويس "ألزهايمر"، والذى يعد أول من وصف هذا المرض، كما أوضحت الإحصائيات أنه يتضاعف عدد المصابين بهذا المرض كل 5 سنوات بعد سن 65 عامًا، ويتم إحياء اليوم العالمى بألزهايمر عالميًا بهدف التوعية بالمراحل الأولى لمرض "ألزهايمر" والاكتشاف المبكر للمرض، الذى من شأنه تدارك التدهور السريع فى حالات الإصابة به.

هيئة الرعاية الصحية اليوم العالمي للزهايمر مرضى ألزهايمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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