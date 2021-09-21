الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طلائع الجيش يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس السوبر لأول مرة في تاريخه

جريدة الدستور

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بطلًا لكأس السوبر المصري، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على منافسه الأهلي، على إستاد «برج العرب» بركلات الترجيح.

جاء ذلك، بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة الأشواط الأصلية والإضافية، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وانتهى الوقت والأصلي والإضافي من مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.


الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراته أمام طلائع الجيش في السوبر المصري بقوة بحثا عن تسجيل هدف التقدم في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب "برج العرب".

وشهدت الدقيقة الثالثة سقوط طاهر محمد طاهر على حدود منطقة الجزاء لكن الحكم الجزائري مصطفى غربال لم يحتسب أي مخالفة.

محاولات الأهلي استمرت وفي الدقيقة 6 تصويبة من على حدود منطقة الجزاء عن طريق محمد مجدي أفشة لكن تصدي من محمد بسام حارس طلائع الجيش بثبات.

أول تواجد لفريق الطلائع كان في الدقيقة 13 بعد تسديدة من محمد ناصف لاعب طلائع الجيش من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

محاولات الأهلي استمرت وسدد حسين الشحات كرة قوية في الدقيقة 23 من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع لتصل إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء، ومن ثم مهدها إلى طاهر محمد الذي سدد كرة قوية ارتطمت بـ عبد الرحمن شيكا الجناح الأيسر لفريق طلائع الجيش.

وتعرض أيمن أشرف لإصابة في الرأس عقب ارتطام محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي به في إحدى الكرات الثابتة أثناء إخراجه للكرة.

عاد الأهلي للسيطرة مجددا وأرسل حسين الشحات عرضية من الجبهة اليمنى سددها طاهر محمد طاهر رأسية مرت فوق العارضة.

محاولات الأهلي استمرت لكن بدون أي خطورة.

أولى الفرص الخطيرة للأهلي كانت في الدقيقة 44 عندما استقبل محمد شريف تمريرة رائعة من عمرو السولية لكنه سدد الكرة بقدمه اليمنى بعيدة عن المرمى ليهدر فرصة هدف مؤكد للمارد الأحمر.


الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط بقوة مثلما حدث في الشوط الأول، وكاد شريف يسجل التقدم في الدقيقة 54 بعد تمريرة سحرية رائعة من قفشة إلى معلول الذي أرسل عرضية أرضية سددها محمد شريف بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

استمرت المحاولات على أمل التقدم، وفي الدقيقة 71 تسديدة من البديل ميكيسوني مرت بعيدة عن المرمى.

أخطر فرص الشوط الثاني كانت في الدقيقة 74 بعد تبادل رائع بالكرة بين قفشة والشحات وميكيسوني داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد قفشة الكرة قوية تصدى لها بسام.

وفي الدقيقة 78 سدد حسين الشحات كرة قوية تصدى لها حارس الطلائع قبل أن يسدد حمدي فتحي رأسية مرت بجوار القائم.

ظهور طلائع الجيش على استحياء كان من تسديدة بعيدة المدى من عمرو السيسي مرت بجور القائم.

الوقت الإضافي

لم يختلف الوقت الإضافي كثيرا عن الوقت الأصلي في ظل سيطرة الأهلي بدون أي خطورة ومحاولات على استحياء من لاعبي الطلائع على أمل خطف هدف مباغت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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