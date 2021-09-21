«مقاولي التشييد»: إبرام اتفاقيات بين مصر وليبيا فتح مجالا لشركات المقاولات

قال المهندس حمدي شحاتة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على فتح أسواق جديدة أمام شركات المقاولات المصرية، أسهم بالفعل في توفير فرص عمل لملايين العمالة من المصريين في الدول العربية.

وأكد حمدي شحاتة في تصريحات لـ«الدستور» أن إبرام اتفاقيات بين مصر وليبيا فتح مجالا لشركات المقاولات، ومشاركة شركات مواد البناء المصرية في سد الاحتياجات المطلوبة بالسوق الليبي من مواد البناء، وهو ما يرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية، وحجم الطلب على العمالة المصرية وعودتها إلى ليبيا، ويقدر عددها بـ2 مليون عامل وهو ما يعني بالنهاية ارتفاع عائدات تحويلات المصريين في الخارج من النقد الأجنبي.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي أن ليبيا تحتاج 400 مليار دولار لإعادة أعمارها وتخطيط مدنها وإنشاء الطرق والكباري، وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات الكهرباء، وسيكون لمصر النصيب الأكبر من كعكة الإعمار.