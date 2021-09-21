الوقاية خير من العلاج.. أطعمة تقاوم الإصابة بالسرطان

يؤثر ما تأكله بشكل كبير على العديد من جوانب صحتك، بما في ذلك خطر الإصابة بأمراض مزمنة كأمراض القلب والسكري كما ثبت أن تطور السرطان على وجه الخصوص يتأثر بشدة بنظامك الغذائي.

لكن الخبر السار هو احتواء العديد من الأطعمة على مركبات مفيدة يمكن أن تساعد في تقليل نمو السرطان، ونستعرض لكم في التقرير التالي أبرز هذه الأطعمة وفقًا لموقع health.

البروكلي

يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان وهو مركب نباتي موجود في الخضروات الصليبية التي قد يكون لها خصائص قوية مضادة للسرطان.

ووفقا للأبحاث تناول كميات كبيرة من الخضروات الصليبية مثل البروكلي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويكون لتناول البروكلي مع وجبات قليلة أسبوعيًا بعض الفوائد في مكافحة السرطان.

الجزر

وجدت العديد من الدراسات أن تناول الجزر بإنتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

وخلص أحد الأبحاث إلى أن تناول الجزر قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة تصل إلى 26٪

ووجدت دراسة أخرى أن تناول كميات أكبر من الجزر ارتبط باحتمالات أقل بنسبة 18٪ للإصابة بسرطان البروستاتا

لذلك حاول دمج الجزر في نظامك الغذائي كوجبة خفيفة صحية أو طبق جانبي لذيذ بضع مرات فقط في الأسبوع لزيادة تناولك وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الفاصوليا

الفاصوليا غنية بالألياف التي تساعد في الحماية من سرطان القولون والمستقيم، وتساعد هذه الألياف في تقليل خطر الإصابة بالسرطان إذا تم تناول كميات قليلة من الفاصوليا كل أسبوع



التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من الأنثوسيانين ، وهي أصباغ نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تترافق مع انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

ويساعد تضمين حصة أو اثنتين من التوت في نظامك الغذائي يوميًا في منع تطور السرطان.

جوز الهند



وجدت الأبحاث أن تناول المكسرات قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، كما أن المكسرات البرازيلية غنية بالسيلينيوم تساعد في الحماية من سرطان الرئة.

وصرح الأطباء وفقا للدراسات أن تناول أنواعًا معينة من المكسرات قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

زيت الزيتون



يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية ، لذا فلا عجب أنه أحد العناصر الغذائية الأساسية في حمية البحر الأبيض المتوسط.

وأثبت طبيا أن تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون قد يساعد في الحماية من السرطان.

ويعد استبدال الزيوت الأخرى في نظامك الغذائي بزيت الزيتون طريقة بسيطة للاستفادة من فوائده الصحية، و يمكنك رشها على السلطات والخضروات المطبوخة ، أو محاولة استخدامها في التتبيلات الخاصة بك للحوم أو الأسماك أو الدواجن.

الطماطم

اللايكوبين مركب موجود في الطماطم وهو مسؤول عن لونه الأحمر ولهذه المادة فائدة أخري هي خصائصها المضادة للسرطان، وزيادة تناول الليكوبين والطماطم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الثوم



العنصر النشط في الثوم هو الأليسين ، وهو مركب ثبت أنه يقتل الخلايا السرطانية.

وجدت العديد من الدراسات ارتباطًا بين تناول الثوم وانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

كما أن الاشخاص الذين يتناولون الكثير من الثوم أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة من أولئك الذين نادرًا ما يتناولونها .

ووجدت دراسة أن المشاركين الذين تناولوا الكثير من الثوم ، وكذلك الفاكهة والخضروات ذات اللون الأصفر الغامق والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والبصل ، كانوا أقل عرضة للإصابة بأورام القولون والمستقيم، ولم تعزل هذه الدراسة آثار الثوم.