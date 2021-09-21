قوى عاملة الجيزة: التفتيش العمالي على 292 منشأة خلال أغسطس

قال محمد عيسى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، إنها قامت خلال شهر أغسطس الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 72 منشأة، وإعادة التفتيش 128 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ77 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 292 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 206 محضراً عمالياً، وبحث 58 شكوى.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع 10 منح زواج بـ30 ألف جنيه، و48 منحة مولود بإجمالي 98 ألف جنيه، و4 منح وفاة عامل بمبلغ 40 ألف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية لـ5 عمال بمبلغ 1110 جنيها، وعمل 4 عمليات جراحية بـ17 ألف جنيه، فضلاً عن استخراج 518 شهادة قياس مستوى مهارة بإجمالي 38 ألفاً و323 جنيها، ليصل إجمالي ما تم صرفه 250 ألفاً و 433 جنيها لـ 602 عاملاً.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 9 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 31 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 606 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 31 شكوى منها ودياً ، وإحالة 153 شكوى للمحكمة العمالية، و75 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 43 شكوى، و313 ما زالت تحت البحث والدراسة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، قامت خلال شهر يوليو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 32 منشأة، وإعادة التفتيش 89 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 27 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ86 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 251 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 154 محضرًا عماليًا، وبحث 26 شكوى، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 60 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ15455 عاملًا مسجلًا، بإجمالي 13 مليون و845 ألف جنيه، واستخراج 401 شهادة قياس مستوى المهارة للعمال المسجلين بواقع 29 ألفاً و667 جنيه تحملت المديرية تكلفتها من حسابات رعاية تلك الفئة، فضلًا عن صرف 1110 جنيه خدمات طبية لـ3 عمال من المسجلين.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 12 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 9 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوي، فقد تلقت المديرية 707 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 40 شكوى منها وديًا، وإحالة 156 شكوى للمحكمة العمالية، و29 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 73 شكوى، و409 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.