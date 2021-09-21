نقيب الزراعيين عن المشير طنطاوي: تولى قيادة سفينة الوطن باقتدار

تقدم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بخالص التعازي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى قادة القوات المسلحة ولشعب مصر العظيم في وفاة المشير المغفور له بإذن الله محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، مؤكدًا أنه كان نموذجًا للوطنية ومثال «صلب» للعسكرية المصرية.

وقال «خليفة»، في نص برقيته إلي الرئيس السيسي: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كل أعضاء مجلس نقابة المهن الزراعية وجموع المهندسين الزراعيين في أنحاء مصر، أتقدم بخالص التعازي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قادة القوات المسلحة المصرية ورجالها الأبطال، ولشعب مصر العظيم، في وفاة المشير «طنطاوي».

وأضاف نقيب الزراعيين أن المشير طنطاوي، الذي فاضت روحه إلى بارئها بعد حياة حافلة كان فيها رمزًا للبطولة والتضحية، خاض حروب مصر في الدفاع عن أرضها المقدسة واستردادها، وتولى قيادة سفينة الوطن باقتدار في مرحلة بالغة الدقة والخطورة من تاريخ مصر الحديث بعد أحداث يناير 2011 ، وكان له دور وطني كبير في مرحلة فارقة في عمر الوطن فصلاً ثريًا زاخرًا بالإخلاص والتفاني في خدمة الوطن.

وأضاف «خليفة»: «رحم الله الفقيد، الذي رحل عن مصر بروحه ولكن ستظل ذكراه العطرة رمزاً للوطنية والفداء، وألهم أسرته وذويه وشعب مصر العظيم الصبر والسلوان، وسوف يظل اسمه خالداً في تاريخ الأمة المصرية وقلوب المصريين كـ«قائد عسكري عبقري » يعبر عن العسكرية المصرية الوطنية عبر التاريخ وكان رجل دولة من طراز رفيع وقت الصعاب والمحن التي مرت بها الأمة المصرية عقب ثورة 2011.