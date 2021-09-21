التحفظ على فيديو يوثق إلقاء طالب طب نفسه من جامعة خاصة بأكتوبر

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على مقطع فيديو مدته 40 ثانية، ظهر فيها طالب الطب أثناء التخلص من حياته إثر إلقاء نفسه من الطابق الرابع، من أعلى مبنى كلية الطب داخل إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين أن طالب بكلية الطب نفسه من أعلى مبنى جامعة خاصة بأكتوبر، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأنه ألقى بنفسه بسبب حالته النفسية.

وراجع فريق البحث كاميرات المراقبة داخل الجامعة والتي رصدت الطالب أثناء دخوله مبنى الجامعة بمفرده ثم اكتشاف وفاته.

وكثفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة تحرياتها للوقوف على الملابسات الحقيقية للواقعة لتكشف كاميرات المراقبة أنها انتحار ولا توجد بها أي شبهة جنائية، خاصة بعد الرسالة التي أرسل بها الطالب لوالديه خارج البلاد يطلب فيها منهما مسامحته.

كان قفز طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب من الطابق الرابع داخل جامعة شهيرة بأكتوبر بعدما قرر التخلص من حياته لمرور بأزمة نفسية ما أدى لمصرعه في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من أمن الجامعة بالعثور على جثة ملقاة أسفل أحد المباني، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان الملابسات والتفاصيل الكاملة للواقعة.

انتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أكتوبر أول وتبين أن الجثة لطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب من محافظة دمياط ويقيم بسكن الطلاب المواجه للجامعة، وأشارت التحريات التي أجريت باشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى أن الطالب يمر بضائقة نفسية منذ فترة ومنعزل دائم الجلوس بمفرده كما أنه لا يوجد لديه أصدقاء علاوة على وزنه الزائد الذي يصيبه بحالة نفسية سيئة وضغوطات الدراسة.

وأشارت التحريات برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى أن الطالب أرسل رسالة لوالديه اللذان يعملان خارج البلاد تضمن محتواها: "شكرا على كل حاجة وأنا آسف" وما أن رأت والدته الرسالة انتابها القلق فاتصلت هاتفيا بشقيقها الذي يقيم بجوار الجامعة فأسرع للبحث عن ابن شقيقته في السكن الجامعي إلا أنه لم يعثر عليه فتوجه الى الجامعة وبالبحث عنه تبين وجود جثته بعدما قفز من الطابق الرابع.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.