الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

9 آلاف مواطن يسددون غرامة مخالفة ارتداء الكمامات الواقية

مخالفة ارتداء الكمامات
مخالفة ارتداء الكمامات الواقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في تحرير محاضر لـ9496 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9441 شخصا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 665 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 200 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 955 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

وزارة الداخلية التصالح سداد الغرامة الكمامات الواقية محاضر الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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