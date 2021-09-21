أسامة ربيع: قناة السويس تحقق أرقام قياسية وتعزز الاقتصاد المصري 

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر لهيئة قناة السويس، استطاع المجرى الملاحي تحقيق أرقام قياسية في عبور السفن من كافة الأنواع والأحجام وتحقق عائدًا من العملات الصعبة يشكل تعزيزًا للاقتصاد المصري

وأوضح أن هيئة قناة السويس تحرص عبر الدراسات المتخصصة على تقديم الحوافز التسويقية وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية والسفن العملاقة للعبور في قناة السويس.

وأوضح ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أغسطس 2021 شهدت عبور 1884 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1512 سفينة خلال شهر أغسطس من العام الماضي، بفارق 372 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 24.6%.

وأشار “ربيع”، إلى أن إجمالي الحمولات الصافية بلغت 110.2 مليون طن مقابل 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس من العام الماضي، بفارق 15 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 15.9%.