«عاش بطلا مدافعًا عن مصر».. مغردون تويتر ينعون المشير طنطاوي

تصدر المشير حسين طنطاوي تريند تويتر عقب وفاته، وتنوعت التغريدات حيث قال النائب محمود بدر في تغريدة له: الله يرحمه زي ما رحم بلدنا من مصير أسود.

وقال «اسلام»: «عاش بطلا مدافعا عن مصـر حربا وسلما، وانقذها في احلك ايامها من بطش المفسدين في الأرض .. ومات رجلا يشهد له القاصي والداني بالشهامه والمحبه والتسامح .. رحم الله والدنا جميعا "المشير / محمد حسين طنطاوي" .

وقال أشرف السعد : ‏رحم الله المشير طنطاوي الذي قام بكتابة سيناريو فيلم نهاية الإخوان ونجاة مصر وأسند دور البطولة للوجه الصاعد عبد الفتاح السيسي الذي نفذ الدور ببراعة

وقالت مها مغردة أخرى : ‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. أشهد الله أن من أنقذ هذا البلد هذا الرجل النبيل المحب لوطنه.. رجل المواقف الصعبه .. عزائي لأهله ومحبيه ولنفسي ولجميع المصريين المحبين لوطننهم

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن».

وأضاف: «إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان».

واختتم الرئيس السيسي نعيه بالآية القرآنية الكريمة: «بسم الله الرحمن الرحيم (مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا) صدق الله العظيم».