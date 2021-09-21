بفعاليات فنية متعددة
فرقة مسرح الشمس تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة بالتعاون مع مركز الطفل
قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الفرقة تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة و الموافق الخميس 23 سبتمبر الجاري بعدد من الفعاليات، و ذلك بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة و الإبداع و جامعة بني سويف.
و أضافت مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة الإشارة بمركز الطفل للحضارة و الإبداع يبدأ بتقديم عرض " ملك الشتاء " من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في تمام الثانية عشر ظهرا ، و هو من بطولة مجموعة من فناني فرقة الشمس منهم ضعاف السمع و الكلام بالاضافة الى انهم طلاب بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
ويعقب العرض ورشة للفنون التشكيلية، بينما تقدم الفرقة بمسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر تقدم الفرقة ندوة عن لغة الاشارة و الاندماج الاجتماعي، يقدمها عدد من أستاذة جامعة بني سويف، في إطار التعاون المشترك ما بين الفرقة و كلية ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامع، يعقب ذلك تقديم عدد من الأفلام القصيرة من تنفيذ فناني فرقة مسرح الشمس .
جدير بالذكر أن عرض "ملك الشتا"من تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، من بطولة عمرو عادل ، مادونا " من ضعاف السمع و الكلام " ، شيماء أبو بكر ، سيف، و فناني فرقة مسرح الشمس ، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد، و يشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم، و فيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي، من إخراج يوسف أبو زيد.