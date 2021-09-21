الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«كابوس للعدو».. حكاية بطولة المشير حسين طنطاوي في معركة المزرعة الصينية

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

 

 

بطل عسكري من طراز خاص، خاض 4 حروب ضد إسرائيل، وكان قائدًا للكتيبة 16 مشاة، والتي حققت بطولات كبيرة خلال ملحمة عبور قناة السويس وتحرير سيناء، إنه المشير محمد حسين طنطاوي.

وفي المعركة التي عرفت باسم معركة المزرعة الصينية حين كان ضابطًا برتبة مقدم أثناء حرب أكتوبر وبالتحديد يوم 15 أكتوبر 1973، استطاع أن يهزم إسرائيل في معركة ظلت خالدة وموثقه في تاريخ هزائم إسرائيل.

سلطت المدفعية الإسرائيلية بعيدة المدى نيرانها بشراسة طوال ساعات سطوع الشمس، واستمر هذا الهجوم حتى الغروب، وعندما استنفد العدو الإسرائيلى جميع محاولاته للقيام بالهجمات والضربات المضادة ضد رؤوس الكبارى بدأ تفكيره يتجه إلى ضرورة تكثيف الجهود ضد قطاع محدد حتى تنجح القوات الإسرائيلية فى تحقيق اختراق تنفذ منه إلى غرب القناة‏.

 كان اختيار القيادة الإسرائيلية ليكون اتجاه الهجوم الرئيسى لها فى اتجاه الجانب الأيمن للجيش الثانى الميدانى فى قطاع الفرقة ‏16‏ مشاة وبالتحديد فى اتجاه محور الطاسة والدفرسوار، ليتنبه لهم المشير طنطاوي ويضع خطته.

قرر المشير طنطاوي وقف إطلاق النار تمامًا لإغراء قوات العدو على التقدم عبر المنطقة الواقعة بين الجيش الثاني والجيش الثالث الميداني على الضفة الشرقية لقناة السويس.

وتقدمت القوات الإسرائيلية حتى أصبحت في خضم نيران القوات المصرية وفور تقدمها حاصرها المشير طنطاوي بقواته لدرجة أن إيريل شارون فقد 60 دبابة.

و في فيديو للمشير طنطاوي أذاعته القوات المسلحة المصرية حين كان برتبة عميد بعد الحرب، بكتاب «عيد الغفران» قال إنه ظل مستيقظا 48 ساعة قبل ما يحدث ذلك وعندما ذهب ليخلد إلى النوم و رأى عناصر تحاول عبور الألغام وجه ببدأ المعركة وأنّ المواجهة استمرت على مدار ساعتين ونصف الساعة.

وتوفي المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عامًا.

إسرائيل القوات المسلحة قناة السويس القوات المصرية تحرير سيناء المشير طنطاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصل السويس لافتتاح عدد من المشروعات القومية

رحيل الفارس.. مراحل في حياة المشير حسين طنطاوي

مصرع وإصابة 21 شخصًا فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة قمامة بالإسكندرية

الرئيس السيسي عن المشير طنطاوي: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 21-9-2021

إحالة المتهم بالتحرش بطفلين داخل محل سكنه ببدر لمحكمة الجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

اشتية: حكومة إسرائيل تُمنهِج الاستيطان للقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية