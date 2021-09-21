«كابوس للعدو».. حكاية بطولة المشير حسين طنطاوي في معركة المزرعة الصينية

بطل عسكري من طراز خاص، خاض 4 حروب ضد إسرائيل، وكان قائدًا للكتيبة 16 مشاة، والتي حققت بطولات كبيرة خلال ملحمة عبور قناة السويس وتحرير سيناء، إنه المشير محمد حسين طنطاوي.

وفي المعركة التي عرفت باسم معركة المزرعة الصينية حين كان ضابطًا برتبة مقدم أثناء حرب أكتوبر وبالتحديد يوم 15 أكتوبر 1973، استطاع أن يهزم إسرائيل في معركة ظلت خالدة وموثقه في تاريخ هزائم إسرائيل.

سلطت المدفعية الإسرائيلية بعيدة المدى نيرانها بشراسة طوال ساعات سطوع الشمس، واستمر هذا الهجوم حتى الغروب، وعندما استنفد العدو الإسرائيلى جميع محاولاته للقيام بالهجمات والضربات المضادة ضد رؤوس الكبارى بدأ تفكيره يتجه إلى ضرورة تكثيف الجهود ضد قطاع محدد حتى تنجح القوات الإسرائيلية فى تحقيق اختراق تنفذ منه إلى غرب القناة‏.

كان اختيار القيادة الإسرائيلية ليكون اتجاه الهجوم الرئيسى لها فى اتجاه الجانب الأيمن للجيش الثانى الميدانى فى قطاع الفرقة ‏16‏ مشاة وبالتحديد فى اتجاه محور الطاسة والدفرسوار، ليتنبه لهم المشير طنطاوي ويضع خطته.

قرر المشير طنطاوي وقف إطلاق النار تمامًا لإغراء قوات العدو على التقدم عبر المنطقة الواقعة بين الجيش الثاني والجيش الثالث الميداني على الضفة الشرقية لقناة السويس.

وتقدمت القوات الإسرائيلية حتى أصبحت في خضم نيران القوات المصرية وفور تقدمها حاصرها المشير طنطاوي بقواته لدرجة أن إيريل شارون فقد 60 دبابة.

و في فيديو للمشير طنطاوي أذاعته القوات المسلحة المصرية حين كان برتبة عميد بعد الحرب، بكتاب «عيد الغفران» قال إنه ظل مستيقظا 48 ساعة قبل ما يحدث ذلك وعندما ذهب ليخلد إلى النوم و رأى عناصر تحاول عبور الألغام وجه ببدأ المعركة وأنّ المواجهة استمرت على مدار ساعتين ونصف الساعة.

وتوفي المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عامًا.