وفاة شابين وإصابة 9 أخرين في حادث سيارة تابعة للجمعية الشرعية بـ«الداخلة»

لقي شابين مصرعهما وأصيب 9 آخرين منذ قليل اليوم الأربعاء، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص تابعة للجمعية الشرعية بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وكذلك نقل جثامين الضحايا إلي مشرحة المستشفى.

تلقي اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص تابعة للجمعية الشرعية بالداخلة أدت إلى وفاة شابين وإصابة 9 أخرين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى.

وتبين وفاة عبد الرحمن فوزي احمد محمد، ومحمد سعد محمد عمران وكلاهما من قرية القلمون بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث