الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة شابين وإصابة 9 أخرين في حادث سيارة تابعة للجمعية الشرعية بـ«الداخلة»

حادث سيارة
حادث سيارة

لقي شابين مصرعهما وأصيب 9 آخرين منذ قليل اليوم الأربعاء، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص تابعة للجمعية الشرعية بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وكذلك نقل جثامين الضحايا إلي مشرحة المستشفى.

تلقي اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص تابعة للجمعية الشرعية بالداخلة أدت إلى وفاة شابين وإصابة 9 أخرين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى.

وتبين وفاة عبد الرحمن فوزي احمد محمد، ومحمد سعد محمد عمران وكلاهما من قرية القلمون بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث

 

 

 

لقي شابين مصرعهما حادث انقلاب سيارة ميكروباص للجمعية الشرعية الوادي الجديد الإسعاف مستشفي الداخلة مشرحة شرطة العلاج جثمان الضحايا

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصل السويس لافتتاح عدد من المشروعات القومية

رحيل الفارس.. مراحل في حياة المشير حسين طنطاوي

مصرع وإصابة 21 شخصًا فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة قمامة بالإسكندرية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 21-9-2021

الرئيس السيسي عن المشير طنطاوي: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه»

إحالة المتهم بالتحرش بطفلين داخل محل سكنه ببدر لمحكمة الجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

اشتية: حكومة إسرائيل تُمنهِج الاستيطان للقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية