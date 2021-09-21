طلب التحريات في مصرع وإصابة 21 إثر تصادم أوتوبيس بسيارة قمامة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول تصادم أوتوبيس سياحي وسيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر لجمع القمامة، والتسبب في وفاة شخصين من ركاب الأوتوبيس، وإصابة 19 آخرين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمنطقة مرغم غرب المدينة، مما أدى إلى اصطدام الأوتوبيس بالجزيرة بمنتصف الطريق.

كما قررت النيابة ندب فني لإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب الحادث، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والاستماع إلى أقوال المصابين.

- اختلال عجلة القيادة بيد سائق الأوتوبيس سبب الحادث

وانتقلت النيابة العامة الي مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة فيما استمعت إلى أقوال المصابين الذين أكدوا أن الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق الأوتوبيس مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة وصعوده إلى منتصف الجزيرة بدائرة الطريق.

و أضاف شهود العيان إنهم كانوا في طريقهم إلى رحلة الي مدينة شرم الشيخ من خلال بعد استقلال أوتوبيسان سياحيان، وأثناء سير الأوتوبيس بمنطقة مرغم فوجئ سائق الأتوبيس بالسيارة النقل أمامه فحاول تفاديها، ولكن ما يسير بسرعة مما أدى إلى الاصطدام بها وصعوده الي منتصف الجزيرة.

و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم بين أوتوبيس سياحي وسيارة تابعة لشركة نهضة مصر لخدمات النظافة، ووجود مصابين ووفيات.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم العامرية أول، بصحبة سيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام الأوتوبيس السياحي بسيارة نهضة مصر ثم اصطدامه بالجزيرة الوسطى مما أسفر عن وفاة شخصين سائق الأوتوبيس والمشرف ونقل 17 شخصا إلى مستشفى جمال حماده، و2 اخرين إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثتين لمشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وقام مرفق إسعاف الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عرابي، بنقل المصابين إلى المستشفيات وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وإصابة خطيرة، وأعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين في الحادث ،وإجراء الإسعافات اللازمة لهم والتواصل مع أطباء مستشفى جمال حماده لتوفير ما يلزم من دم أو احتياجات لمصابي الحادث.