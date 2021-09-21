الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وثائق قضائية تتهم الأمير آندرو‬‬‬ نجل ملكة بريطانيا بفضيحة جنسية

الأمير آندرو‬‬‬ نجل
الأمير آندرو‬‬‬ نجل ملكة بريطانيا

أظهرت وثائق قضائية أن الأمير آندرو،‬‬‬ الابن الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث، تلقى إشعارا رسميا بدعوى قضائية، رفعتها امرأة في الولايات المتحدة، تتهمه بأنه اعتدى عليها جنسيا، عندما كان صديقه جيفري إبستين يستغلها جنسيا.

وقال محامو المرأة فرجينيا جوفري في دعوى أمام المحكمة في مانهاتن، إنهم أرسلوا الدعوى المدنية إلى محامي الأمير آندرو فيلوس أنجليس ويدعى آندرو بريتلر وذلك عبر البريد الإلكتروني وشركة "فيديكس" للبريد السريع، وتم استلام النسختين بحلول أمس الاثنين.

وبموجب اللوائح الاتحادية، سيكون أمام دوق يورك 21 يوما للرد، وإلا فقد يصدر عليه حكم غيابي.

وقال محامو جوفري في وقت سابق، إنهم أبلغوا آندرو أيضا بالدعوى، حسبما ذكرت "رويترز".

ونفى آندرو ومحاموه بشدة مزاعم جوفري، علما أنه لم توجه للأمير البالغ من العمر 61 عاما أي اتهامات رسمية.

وتسعى جوفري من خلال الدعوى التي أقامتها في التاسع من أغسطس، للحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها.

واتهمت جوفري الأمير آندرو بإجبارها على ممارسة الجنس عندما كانت دون السن القانونية في لندن داخل منزل جيسلين ماكسويل، الرفيقة السابقة لرجل الأعمال جيفري إبستين.

وقالت إن آندرو واقعها أيضا في نفس الفترة تقريبا بمنزل إبستين في مانهاتن، وفي جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأميركية.

وكان إبستين قد انتحر داخل سجن في مانهاتن في أغسطس 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.

أظهرت وثائق قضائية أن الأمير آندرو،‬‬‬ الابن الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث، تلقى إشعارا رسميا بدعوى قضائية، رفعتها امرأة في الولايات المتحدة، تتهمه بأنه اعتدى عليها جنسيا، عندما كان صديقه جيفري إبستين يستغلها جنسيا.

وقال محامو المرأة فرجينيا جوفري في دعوى أمام المحكمة في مانهاتن، إنهم أرسلوا الدعوى المدنية إلى محامي الأمير آندرو فيلوس أنجليس ويدعى آندرو بريتلر وذلك عبر البريد الإلكتروني وشركة "فيديكس" للبريد السريع، وتم استلام النسختين أمس الاثنين.

الأمير أندرو اليزابيث بريطانيا ملكة بريطانيا الولايات المتحدة فرجينيا جوفري الأمير آندرو فيلوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 21 شخصًا فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة قمامة بالإسكندرية

تعرف على سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 228.97 مليون حالة

وثائق قضائية تتهم الأمير آندرو‬‬‬ نجل ملكة بريطانيا بفضيحة جنسية

اليوم.. الحكم على 9 متهمين بواقعة انهيار عقار جسر السويس

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا