مصرع 4 من أسرة واحدة بينهم طفلة فى انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

لقي شاب وزوجته وطفلتهما، وشقيقة زوجته، مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بطريق نجع حمادي- فرشوط.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي- فرشوط.

انتقلت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، برئاسة الرائد رامي إيهاب خلف الله، تحت اشراف العميد هاني الأتربي، وتمكنت من انتشال الضحايا.

وأسفر الحادث عن مصرع، محمد عبد الرحيم أبو المجد، 35 عاما، وطفلته يارا ، عام و 3 أشهر، وزوجته جهاد كمال حسن، 31 سنة، و شقيقتها سارة 27 سنة.

وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد أصيب 12 شخصاً، منذ ما يقرب من شهر، في تصادم «ميني باص» وسيارة ملاكي وتروسيكل، في قرية المخادمة في محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة بيجو مع تروسيكل بقرية المخادمة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا.

والمصابون هم: : صفاء محمد علي، 38 عاماً، ومحمد علي مرعي، 78 عاماً، وأحلام محمود علي، 45 عاماً، وأحمد حسين مرعي، 58 عاماً، وسعاد على موسى، 60 عاماً، وعبدالله محمد أحمد، 5 أعوام، وسيد أحمد عمر، 60 عاماً، وفوزي محمد أحمد، 54 عاماً، ورضا منصور عبداللاه، 40 عاماً، وسيد محمد أدم، 38 عاماً، وعبدالرحمن منصور، 16 عاماً، وعبدالهادي عمر إبراهيم، 72 عاماً.

وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

فيما قد لقي شاب مصرعه، فيما أصيبت أسرة مكونة من 4 أشخاص، من بينهم طفلين، منذ ايام، وذلك جراء وقوع حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي بقنا بالقرب من قرية الترامسة.