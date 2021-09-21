الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 4 من أسرة واحدة بينهم طفلة فى انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

إسعاف
إسعاف

لقي شاب وزوجته وطفلتهما، وشقيقة زوجته، مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بطريق نجع حمادي- فرشوط.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا،  بانقلاب سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي- فرشوط.

انتقلت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي،  برئاسة الرائد رامي إيهاب خلف الله،  تحت اشراف العميد هاني الأتربي، وتمكنت من انتشال الضحايا.

وأسفر الحادث عن مصرع،  محمد عبد الرحيم أبو المجد،  35 عاما، وطفلته يارا ، عام و 3  أشهر، وزوجته جهاد كمال حسن، 31 سنة، و شقيقتها سارة 27 سنة.

وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد أصيب 12 شخصاً، منذ ما يقرب من شهر، في تصادم «ميني باص» وسيارة ملاكي وتروسيكل، في قرية المخادمة في محافظة قنا. 

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة بيجو مع تروسيكل بقرية المخادمة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا.

والمصابون هم: : صفاء محمد علي، 38 عاماً، ومحمد علي مرعي، 78 عاماً، وأحلام محمود علي، 45 عاماً، وأحمد حسين مرعي، 58 عاماً، وسعاد على موسى، 60 عاماً، وعبدالله محمد أحمد، 5 أعوام، وسيد أحمد عمر، 60 عاماً، وفوزي محمد أحمد، 54 عاماً، ورضا منصور عبداللاه، 40 عاماً، وسيد محمد أدم، 38 عاماً، وعبدالرحمن منصور، 16 عاماً، وعبدالهادي عمر إبراهيم، 72 عاماً.

وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

فيما قد لقي شاب مصرعه، فيما أصيبت أسرة مكونة من 4 أشخاص، من بينهم طفلين، منذ ايام، وذلك جراء وقوع حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي بقنا بالقرب من قرية الترامسة.

 

رامي النيابة أيام مستشفى مدير انقلاب تحقيق عمل طفل انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 21 شخصًا فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة قمامة بالإسكندرية

ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بمطار الغردقة الدولى

وزير التعليم: «اللى مش هيدفع المصاريف مش هياخد الكتب»

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

تحرير 5 محاضر فى مخالفات تموينية بكرداسة

النيابة تأمر بحبس المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا