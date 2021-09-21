الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطعيم 2600 مواطن بمراكز لقاح كورونا الجديدة فى بورسعيد

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأن مراكز لقاح كورونا الجديدة استقبلت اليوم ٢٦٠٠ مواطن، وذلك في أول أيام تشغيلها، والتي بدأت في استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحًا، واستمرت  حتى العاشرة مساءً، وذلك بمركز شباب الحي الإماراتي، ومركز شباب الاستاد، والمدينة الرياضية، ومكتبة الطفل ببورفؤاد .

وأضاف المحافظ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح، وتأتي هذه المراكز ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع في المراكز بما يساهم في منع الاذدحام.

وتهيب محافظة بورسعيد بالمواطنين مراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة، ومراعاة أن ساعات العمل ممتدة، كذلك يمكن للمواطنين الذين تلقوا رسائل سابقة ولم يتلقوا اللقاح عليهم التوجه إلى  أحد المراكز المذكورة للحصول على اللقاح، وكذلك من قام بالتسجيل ولم يتلقى رسائل نصية بالتوجه يمكنه الذهاب للحصول على اللقاح.

وتشهد المراكز الجديدة اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح.

 وتأتي هذه المراكز ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع في المراكز بما يساهم في منع الاذدحام ويوفر مراكز للتطعيم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حسن مدير مديرية الصحة، والدكتور علي أبو سمرة مستشار المحافظة للشباب والرياضة، وعبد الفتاح حافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

إعادة تطعيم ماركز تسجيل تطعيم بورسعيد تشغيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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