البرلمان العربى يدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثى لميناء «الصليف»

أدان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية القيام بهجوم إرهابي باستخدام زورقين مفخخين في ميناء الصليف المطل على البحر الأحمر، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية القيام بهذا الهجوم يُعد عملًا إرهابيًا يمثل تهديدًا للملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرار لانتهاك ميليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين، والذين يقفون خلفها سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولًا.

وعبر البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.

وقالت قيادة التحالف السعودي الإماراتي، الإثنين، إنها تمكنت من إحباط هجوم بحري وشيك لجماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة من إيران، في مياه البحر الأحمر، غربي اليمن.

وذكر التحالف، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قواته دمرت زورقين مفخخين للحوثيين قبالة سواحل ميناء الصليف التابع لمحافظة الحديدة.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي لا تزال مستمرة في تهديداتها لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية التي تمر عبر مضيق باب المندب الواقع في أقصى جنوب البحر الأحمر.

واعتبر التحالف أن تلك التهديدات والعمليات العدائية التي ينفذها الحوثيون انطلاقا من مدينة الحديدة وموانئها الرئيسية تشكل خرقًا سافرًا لاتفاق ستوكهولم الذي أبرم برعاية خاصة من الأمم المتحدة.

وتأتي هذه العملية غداة تهديدات شديدة اللهجة أطلقتها جماعة الحوثى على لسان قيادات رفيعة المستوى ضد المملكة العربية السعودية.