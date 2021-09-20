الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق العام الدراسي الجديد غدًا في الجزائر

انطلاق العام الدراسي
انطلاق العام الدراسي الجديد غدًا في الجزائر

ينطلق العام الدراسي الجديد، غدًا الثلاثاء، في الجزائر، إذ يستعد أكثر من 10 ملايين تلميذ وتلميذة في جميع مراحل التعليم الأساسي لبدء العام الدراسي الجديد في ظل التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كانت وزارة التربية والتعليم الجزائرية قد قامت بتأجيل تاريخ الدخول المدرسي والذي كان مقررًا يوم ٧ سبتمبر الجاري للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وبعد موافقة السلطات العليا في البلاد وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت لمواصلة عملية تلقيح القائمين على قطاع التربية والتعليم، وإعداد إحصاء دقيق للملقحين والتأكد من توفر كل المؤشرات الضامنة لدخول مدرسي آمن، إضافة إلى ترك متسع من الوقت لتحضير وإنهاء مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي.
وفي سياق آخر، أكدت الأجهزة الأمنية الجزائرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط كافة المؤسسات التعليمية (دور الحضانة، مدارس ابتدائية، متوسطات ثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية) بوضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع السلطات المعنية ، وذلك تحضيرًا للدخول المدرسي 2021-2022.
كما شملت هذه الخطة اتخاذ إجراءات أخرى خاصة لتأمين وضمان سيرورة حركة المرور عن طريق التواجد الفعلي والفعال لوحدات الأمن مع التركيز على الجانب التوعوي الذي يعتبر أحد الأساليب الهامة في السلامة المرورية بصفة عامة.
 

إصابات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم، تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 11 إصابة عن حصيلة اليوم السابق ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 201 ألف و766.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد 15 حالة وفاة جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 5 آلاف و709.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 145 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 138 ألفا و77، فيما يتواجد 22 مريضا في العناية المركزة.

الصحة في الجزائر الجزائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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