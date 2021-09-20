الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار النمسا ووزير الخارجية يتوجهان إلى نيويورك لحضور جمعية الأمم المتحدة

سباستيان كورتس
سباستيان كورتس

غادر المستشار النمساوي سباستيان كورتس ووزير الخارجية الكسندر شالينبرج فيينا، الاثنين، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال شالينبرج، في تصريح قبيل المغادرة، إن "الزيارة سوف تتضمن مناقشات مستفيضة حول الأزمة في أفغانستان وسبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما ستتطرق إلى الاستقرار في منطقة الخليج وشمال إفريقيا وتعزيز الرقمنة".

في وقت سابق، توجّه وزير الخارجية سامح شكري، صباح امس، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة، وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلًا عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

وسيلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.

كما أوضح حافظ أن وزير الخارجية سيعقد أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.. كما تستهدف لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.

المستشار النمساوي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيينا الامم المتحدة النمسا نيويورك

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وائل لطفي

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