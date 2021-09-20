الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أيرلندا تسجل 1020 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في أيرلندا
كورونا في أيرلندا

سجلت السلطات الصحية في آيرلندا، اليوم الإثنين: 1020 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 376 ألفا و387 حالة على مستوى البلاد .

وذكرت صحيفة "ذا جورنال " الايرلندية-على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات استقرت عند 5184 حالة بينما هناك 379 حالة في المستشفيات من بينهم 33 حالة خطيرة .

وأعلنت إيرلندا: أنه تم توزيع 7 ملايين و105 آلاف و991 جرعة من لقاح كورونا حتى الأن من بينهم 3 ملايين و592 ألفا و454 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

ايرلندا كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

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وائل لطفي

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