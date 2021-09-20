أيرلندا تسجل 1020 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في آيرلندا، اليوم الإثنين: 1020 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 376 ألفا و387 حالة على مستوى البلاد .

وذكرت صحيفة "ذا جورنال " الايرلندية-على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات استقرت عند 5184 حالة بينما هناك 379 حالة في المستشفيات من بينهم 33 حالة خطيرة .

وأعلنت إيرلندا: أنه تم توزيع 7 ملايين و105 آلاف و991 جرعة من لقاح كورونا حتى الأن من بينهم 3 ملايين و592 ألفا و454 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.