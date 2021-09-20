حبس عصابة «حراميّة الشنط» فى شبرا

أصدرت اليوم الإثنين جهات التحقيق بشبرا قرارا بحبس تشكيل عصابي 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف بدراجة نارية" بمنطقة شبرا.

كما كلفت جهات التحقيق، المباحث الجنائية بسرعة التحقيقات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة بلاغا ، من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى- بعض المتعلقات الشخصية) ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة "ملك وقيادة أحدهما" والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا باارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما تم بإرشادهما ضبط (الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المسروقات بمسكن أحدهما - هاتف محمول مجهول المصدر) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف"، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليها الأخرى تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.