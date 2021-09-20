حبس عصابة «حراميّة الشنط» فى شبرا
أصدرت اليوم الإثنين جهات التحقيق بشبرا قرارا بحبس تشكيل عصابي 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف بدراجة نارية" بمنطقة شبرا.
كما كلفت جهات التحقيق، المباحث الجنائية بسرعة التحقيقات حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة بلاغا ، من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى- بعض المتعلقات الشخصية) ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة "ملك وقيادة أحدهما" والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا باارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما تم بإرشادهما ضبط (الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المسروقات بمسكن أحدهما - هاتف محمول مجهول المصدر) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.
وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف"، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليها الأخرى تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.