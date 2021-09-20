الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة «حراميّة الشنط» فى شبرا

حبس عصابة
حبس عصابة

أصدرت اليوم الإثنين جهات التحقيق بشبرا قرارا بحبس تشكيل عصابي 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف بدراجة نارية" بمنطقة شبرا.

كما كلفت جهات التحقيق، المباحث الجنائية بسرعة التحقيقات حول الواقعة. 

تلقى قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة بلاغا ، من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى- بعض المتعلقات الشخصية) ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة "ملك وقيادة أحدهما" والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا باارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما تم بإرشادهما ضبط (الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المسروقات بمسكن أحدهما - هاتف محمول مجهول المصدر) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف"، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليها الأخرى تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شبرا المباحث قسم شرطة هاتف محمول الدراجة النارية المباحث الجنائية عصابة سرقة حقائب السيدات سرقة حقائب السيدات عصابة سرقة حقائب السيدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

«حرامى الكولمان والمتحرّش».. أصل 5 فيديوهات أشعلت فيسبوك

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

القباج: إعداد مسودة أولية لاستراتيجية العمل الأهلي في مصر

لماذا تتخلص دور النشر من أعمال نجيب محفوظ المطبوعة؟

لندن تندّد بتراجع للحريات الديمقراطية فى الانتخابات الروسية

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا