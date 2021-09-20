خبراء: 80% من المشاكل الزوجية سببها «مصروف البيت»

تعتبر النقاشات الزوجية من الأمور التي تساهم في توطيد العلاقة بين الطرفين، ومن بين هذه النقاشات هي التي تدور حول الأمور المادية.

أوضح الخبراء بموقع "your tango" الخاص بالعلاقات، أن 80% من المشاكل الزوجية السبب الأول فيها هو النقاش المحتد حول المصروفات الخاصة بالمنزل.

المال هو الشيء الأول الذي يتشاجر الزوجان من أجله، فغالبًا ما يكون المال هو الشيء الذي يساهم في زيادة نسب الطلاق.

في التقرير التالي سلط الخبراء الضوء على الأشياء الأكثر شيوعًا التي يجادل فيها الأزواج بخصوص الأمور المالية.

الحكم على عادات الإنفاق في المنزل:

من الأمور التي يجادل فيها الكثير من الأزواج، هو الحكم على مقدار الإنفاق، وعن الأشياء التي يحتاجها المنزل من عدمه.

فمن أكثر الحجج شيوعًا بين الأزواج حول المال تتعلق بعادات إنفاق الطرف الأخر، فمن المفهوم أن الناس لديهم توتر حول كيفية إنفاق شركائهم لأموالهم.

عدم ضبط ميزانية المنزل:

يقع الكثير من الأزواج في العديد من المشاكل بسبب عدم ضبط احتياجات المنزل والدخل، لذا ينصح الخبراء بضرورة ضبط الميزانية مع الإنفاق، فإن مستوى معين من التفاوت في الدخل أمر لا مفر منه، فإذا كانت هذه الفجوة كبيرة، فإن هذه الحقيقة لا بد أن تضع بعض الضغط على العلاقة.

تراكم الديون:

إذا كان لدى أحدكما أو كليكما ديون كبيرة يتعين سدادها فقد يكون هذا نقطة خلاف رئيسية بين الأزواج، فقد تجادل في الطريقة التي تخطط لدفعها بها، أو من المسؤول عن سدادها ، أو حول الجدول الزمني الذي ترغب في التعامل معه.

ويمكن أن يكون الدين مثل السحابة المظلمة التي تلوح في الأفق على نفسك، لذا عليك تنظيم الدخل من أجل التخلص من الديون.

من يتحكم في مصروف البيت:

في العديد من العلاقات يتحكم أحد الشركاء في جميع الموارد المالية ويديرها، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى ديناميكية قوة غير صحية حيث يشعر شخص واحد بعدم القدرة ، ويشعر الآخر بالسيطرة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في العلاقة.