مصطفى البربري: «عروستي» يحمل رسائل كثيرة أبرزها التفكير قبل الزواج

أعرب المؤلف مصطفى البربري، عن سعادته ببدء عرض فيلم “عروستي” في دور السينما المختلفة بداية من يوم 22 المقبل؛ مشيرا إلى أن الفيلم يحمل كثير من الرسائل المختلفة في قالب اجتماعي لايت، مؤكدا أنه من خلال الفيلم يحاول صناعه تقديم رسالة عن التفكير جيدا قبل الزواج حتى لا يحدث انفصال.

وقال البربري في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سعيد بالعمل مع كل من الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض وكل صناع العمل، مشيرا إلى أن هناك فنانين هي التجربة الأولى لهم سينمائيا منهم الفنانين زينب غريب، مؤكدا أنه تعلم كثيرا من كل الفنانين المشاركين في العمل ومن بينهم الفنان القدير محمود البزاوي.

وأشار البربري إلى أن الفيلم هو تجربته الأولى في الكتابة السينمائية، متمنيا تلقي ردود فعل قوية لدى الجمهور في السينمات أو النقاد الذين يشاهدوا العمل.

ورد البربري على ما تداوله البعض بخصوص سرقة أحد المشاهد من فيلم أجنبي، مؤكدا أن الجمهور اختلط عليه الأمر بعد رؤية البرومو ولكن عندما يشاهدوا الفيلم سوف يروا أنه بعيدا بشكل كبير عن الفيلم الأجنبي .

وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما؟.

بالإضافة لأحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوقي، هند عبد الحليم، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي. والفيلم من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.