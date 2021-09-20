الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث  تصادم سيارة ملاكي بتوك توك توك علي طريق «الأبعادية - الحامول» بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة لهم.

وقد تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية، إشارة بوقوع حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي بطريق الابعادية الحامول نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من:«محمد السيد اسماعيل، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة عبد الغفار علي، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء منصور محمد، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال بمستشفى الحامول المركزي.

كدمات وسحجات اصابة كفر الشيخ تصادم حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

«الاتصالات»: أعداد مشتركي المحمول تقفز لـ100 مليون مشترك خلال يوليو

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

«العمّة رأس حربة في الجريمة».. مصرية تزوّجت من أجنبي فاختطف رضيعها

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

العثور على جثة شاب في حمام مطعم بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" في الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا