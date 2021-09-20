إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك توك علي طريق «الأبعادية - الحامول» بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة لهم.

وقد تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية، إشارة بوقوع حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي بطريق الابعادية الحامول نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من:«محمد السيد اسماعيل، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة عبد الغفار علي، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء منصور محمد، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال بمستشفى الحامول المركزي.