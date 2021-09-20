«صفعة وعمليات جراحية».. القصة الكاملة لمشاجرة نجل طارق العريان بسبب فنانة

أثار عمر نجل المخرج طارق العريان، جدلًا واسعًا بعد انتشار خبر نقله المستشفى بعد مشاجرة عنيفة مع مجموعة من الشباب فى أحد الملاهي الليلية في لبنان.



إجراء عملية

وبحسب وسائل إعلام لبنانية انه أجرى عمر العريان 3 عمليات في قدميه ويديه نتيجة الكسور التي تعرض لها.

بداية القصة

القصة بدأت عندما تواجد عمر العريان مع فنانة شابة "لم يتم الكشف عن هويتها" في أحد أماكن السهر لتتشاجر الأخيرة مع فنانة مصرية اسمها شيرين أبو العز.

ضرب مبرح

واشتدت المشاجرة بين الفتاتين، قام عمر العريان بصفع "شيرين"، وهو ما أثار غضب الشبان الموجودين في المكان، ليقوم أكثر من عشرة أشخاص بالدفاع عنها وضربه ضربًا مبرحًا، أدى إلى إصابته بكسور وجروح بالغة.

من هو

عمر هو ابن طارق العريان من زيجته الأولى التي كانت في التسعينات من حيث تزوج من امرأة فلسطينية من مدينة القدس تعمل خارج الوسط الفني تدعى "هالة العطال" وأنجبت منه ابنه "عمر" سنة 1990.

يُذكر أن المخرج طارق العريان كان قد انفصل مؤخرًا عن الفنانة السورية أصالة نصري التى أنجب منها طفلين، في حين هناك اخبار تؤكد على ارتباطه بعارضة أزياء عربية.

وكانت أصالة أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عامًا من زواجهما، ولديهما توأمان هما "علي" و"آدم".

وكانت النجمة السورية أصالة نصرى، قد أعلنت زواجها الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وكانت انتشرت شائعات تزعم انفصال المخرج طارق العريان عن عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد مرور أكثر من شهر على ارتباطهما، إلا أن نيكول سعفان خرجت ونفت كل الأخبار المتداولة، حيث نشرت عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان الذي يوافق يوم 12 سبتمبر، وظهر في الفيديو "تورتة" مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد طارق العريان".