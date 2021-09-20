الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية يناقش قبل تطوير الهياكل الوظيفية مع رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة»

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز لمناقشة عدد من الملفات المهمة من تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، وملف انتقال موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية اللقاء، تم مناقشة ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة في إطار المتابعة المستمرة لوزير التنمية المحلية للبرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين من الوزارة للإنتقال للعاصمة الجديدة.

وأشار شعراوي إلى الاهتمام الذى توليه الدولة إلى أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ليس على مستوى المباني من مقارها الحالي بل نقلة نوعية في آليات وإدارة العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة.

ونوه إلى أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمي والربط الإلكتروني ووجود الموظفين المؤهلين والمدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة، وبناء وتنمية قدرات العاملين للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية.

وأكد أن سعي الوزارة المستمرة لإيجاد هياكل تنظيمية للمحافظات تتلاءم مع الوظائف المطلوبة من الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية في ظل التحول إلى اللامركزية، ودعم دورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، بالإضافة إلى دعم الدور التخطيطي للمحافظات وتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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وائل لطفي

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