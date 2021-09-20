الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات اليوم

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

تنتهي اليوم الاثنين، المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات بالمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، كما أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وبدأت من السبت الموافق 18/9/2021 حتى اليوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

وكان العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة، كالتالي:

  • الشعب العلمية: الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50% وذلك لنحو 42065 طالبا.
  • الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50% وذلك لنحو 24932 طالبا، 
  • الإجمالي: 66997 طالبا.

علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

امتحانات المرحلة الثالثة القاهرة الجديدة الجامعات امتحانات الدور الثاني الدور الثاني البحث العلمي تنسيق القبول بالجامعات

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وائل لطفي

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